مركز روسي يعلن توزيع مساعدات إنسانية في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا أنه تم توزيع أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية في حوالي 30 مركزا سكنيا في مختلف المحافظات.وقال ممثل المركز أليكسي باتسونكو ـ اليوم الاثنين ـ أنه تم زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان، مضيفا أن سلة المساعدات تضم بعض المواد الغذائية الأساسية.وأشار المسئول الروسي إلى أنه جرى توزيع المساعدات الروسية، في بعض قرى محافظات حلب وإدلب والحسكة.