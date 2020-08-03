53 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و803 آلاف و696 حالة، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و972 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و135 حالة، وذلك عقب تسجيل 771 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.