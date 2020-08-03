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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تنفي مسؤوليتها عن هجوم سجن جلال آباد بأفغانستان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:18 ص
طالبان
طالبان
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نفت حركة طالبان ضلوعها في هجوم استهدف سجن مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، حسبما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أنه ليس هناك أي صلة بين متشددي الحركة والهجوم وإطلاق النار في مدينة جلال آباد.

ومن ناحية أخرى، قالت حكومة الإقليم الشرقي - في بيان - إن مجموعة من المسلحين والمهاجمين شنوا هجوما على سجن الإقليم في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 3 من المهاجمين إثر معركة اندلعت بالأسلحة النارية.

وبحسب مكتب حاكم إقليم ننجرهار، أسفر الهجوم عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين على الأقل، وردت أنباء بأن حالتهم الصحية مستقرة.

ووقع الهجوم في ثالث وآخر أيام وقف إطلاق النار بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية حيث تم الإفراج عن المئات من سجناء طالبان في محاولة لإعطاء دفعة أخيرة لمحادثات السلام بين الفرقاء الأفغان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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