ارتفاع إصابات كورونا لـ439 ألفا و46 في المكسيك
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:15 ص
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 439 ألفا و46 حالة، وذلك عقب تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفا و746 حالة، وذلك عقب تسجيل 274 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفا و746 حالة، وذلك عقب تسجيل 274 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.