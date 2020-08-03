رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

23 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:14 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و389 حالة.

وأعلن مقر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن المعدل اليومي للإصابات بكوفيد-19 انخفض إلى حدود الـ20 إصابة مجددا اليوم الاثنين، نتيجة لتراجع حالات العدوى الداخلية إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
غير أن السلطات الصحية تلتزم بحالة التأهب لاكتشاف حالات إصابة غير معروفة المصدر بصورة متفرقة في العاصمة سول وضواحيها بالإضافة إلى حالات إصابة قادمة من الخارج.

وبحسب طرق انتقال العدوى، ظهرت 3 حالات لانتقال العدوى داخليا و20 حالة من الوافدين من الخارج.

ومن بين 20 حالة وافدة من الخارج، ظهرت 14 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء، وجاءت الـ6 حالات المتبقية من بين الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم الى البلاد.

وجاء 4 أشخاص من الحالات الوافدة من كل من بنجلاديش وروسيا وشخصان من كل من الفلبين واليابان والولايات المتحدة والجزائر وشخص واحد من كل من الهند والعراق وكازخستان والمكسيك.

ويبقى عدد حالات الوفاة عند 301 حالة بدون تسجيل حالات وفاة إضافية.

موضوعات متعلقة

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

انطلاق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة غدًا

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

نجم الساعة

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا