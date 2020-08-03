23 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و389 حالة.وأعلن مقر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن المعدل اليومي للإصابات بكوفيد-19 انخفض إلى حدود الـ20 إصابة مجددا اليوم الاثنين، نتيجة لتراجع حالات العدوى الداخلية إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.غير أن السلطات الصحية تلتزم بحالة التأهب لاكتشاف حالات إصابة غير معروفة المصدر بصورة متفرقة في العاصمة سول وضواحيها بالإضافة إلى حالات إصابة قادمة من الخارج.وبحسب طرق انتقال العدوى، ظهرت 3 حالات لانتقال العدوى داخليا و20 حالة من الوافدين من الخارج.ومن بين 20 حالة وافدة من الخارج، ظهرت 14 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء، وجاءت الـ6 حالات المتبقية من بين الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم الى البلاد.وجاء 4 أشخاص من الحالات الوافدة من كل من بنجلاديش وروسيا وشخصان من كل من الفلبين واليابان والولايات المتحدة والجزائر وشخص واحد من كل من الهند والعراق وكازخستان والمكسيك.ويبقى عدد حالات الوفاة عند 301 حالة بدون تسجيل حالات وفاة إضافية.