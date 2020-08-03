تعرف على حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الغربية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 43درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 32درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 40درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 38درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 38درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 34درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 36درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 43درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 43درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 38درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 37درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37