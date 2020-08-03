كيف انخفضت معدلات «كورونا» خلال فترة العيد؟

مع حلول اليوم الرابع لعيد الأضحى، لا تزال أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"المستجد في انخفاض، فبعد أن وصلت الحالات إلى ما يزيد عن 1000 إصابة يوميًا، باتت في الوقت الراهن لا تتعدى الـ200 حالة، وذلك بفضل مجهودات الإجراءات الاحترازية التي التزمت بها مصر في ظل مرورها بالأزمة، والاعتماد على الحزم والصرامة في تطبيقها على كافة الأصعدة.ومن خلال الإحصاء التالي يظهر كيفية انخفض معدل الحالات الجديدة، رغم حلول أيام عيد الأضحى المبارك الذي تكثر فيه التجمعات والزيارات العائلية، أيضًا عدم الالتزام بعادات ذبح الأضاحي في الشوارع والتجمع حولها.ويرى الدكتور خالد صبيحي، أستاذ المناعة، أن تلك الأعداد التي تنخفض متوقعة، مشيرًا إلى أن الانتشار الكبير الذي شهدته البلاد الفترة الماضية هو ما أكسب الأشخاص المناعة التي ساهمت في انخفاض الأعداد هذه الفترة.وأكد "صبيح"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك الحالة ليست وليدة اللحظة إنما مرّ علينا أكثر من جائحة خلال آخر 100 عام.ولفت "صبيحي"، إلى أن نسبة الوعي التي زادت والالتزام بالإجراءات الاحترازية ساهمت أيضًا في تقليل الإصابات، والتي منها الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي وغيرها.وأكد أن هناك تغير في جينات الفيروس، أهمها أن التغير الأخير جعل انتشار العدوى يزيد دون أن يكون الفيروس أكثر فتكا مثل بدايات ظهوره، لكن هذا لا يدعو للقلق من عودة القفزة التي حدثت في عدد الحالات مثلما حدث في دول مثل أمريكا.