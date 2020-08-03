مليون إصابة بكورونا فى 24 ساعة.. و3 دول الأكثر تضررا

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الأخيرة.وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94,104 وفاة.أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.وبلغ إجمالي الوفيات في العالم 687,941.