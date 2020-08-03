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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمنح تيك توك مهلة 45 يومًا لإتمام البيع

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:13 ص
ترامب و تيك توك
ترامب و تيك توك
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اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، منح مالك شركة تيك توك الصينية، مهلة لمدة 45 يوما من أجل التفاوض على بيع الشركة.

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قررت، الإثنين، إعادة التفاوض مرة أخرى على شراء برنامج "تيك توك"، وذلك عقب المحادثات التي تمت بين الشركة والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت الشركة في بيانها: "ستستمر مايكروسوفت بشكل سريع في المباحثات من أجل اتمام الاتفاق لشراء تيك توك من الشركة الأم في غضون أسابيع، في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل".

واضاف البيان: "خلال هذه المحادثات، تتطلع مايكروسوفت إلى مواصلة الحوار مع حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك مع الرئيس".

وكانت تقارير سابقة قد اشارت إلى خروج مايكروسوفت من صفقة شراء تيك توك بسبب تحذير الرئيس الأمريكي من ذلك.

وبحسب شبكة بي بي سي فإن صفقة بيع تطبيق تيك توك كانت قريبة للغاية من الاتفاق، لكن ذهب كل شئ بعدما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضى بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وتحاول شركة Bytedance الملكة لتطبيق تيك توك تقديم تنازلات كبيرة للإدارة الأمريكية بما في ذلك خلق آلاف الوظائف على مدى ثلاث سنوات، ولكن ذلك لم يمنع الإدارة من التنويه بحظر التطبيق قريبا.

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