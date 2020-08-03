الصين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الإثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بتراجع عن 49 حالة تم تسجيلها قبل يوم.وقالت اللجنة، في بيان لها، إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، فيما كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.وسجلت الصين أيضا 11 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 20 حالة قبل يوم.ويرتفع، بتلك الإحصائيات، مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 84428 حالة، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.