مقتل عدة أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة وهجوم مسلح على سجن بأفغانستان

قتل عدة أشخاص اليوم الأحد بعدما هاجم مسلحون سجنا بسيارة مفخخة أعقبه هجوم مسلح في إقليم ننجرهار في شرق أفغانستان، حسبما قال مسؤولون.وفي أعقاب الانفجار الذى وقع فى البداية ، دخلت مجموعة من المسلحين السجن وعددا من المباني القريبة في عاصمة الإقليم جلال أباد، حيث تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، حسبما قال سهراب قادري وعلي حضرت العضوان بمجلس المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).وقتل عدد غير معروف من الأشخاص أو أصيبوا خلال الهجوم، والعديد منهم من المدنيين، وتحدث سهراب عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 .ولم يتسن التأكد من الخسائر البشرية بشكل مستقل بسبب استمرار الهجوم.وقال عضوا مجلس المدينة إنهم يعتقدون أن عددا من السجناء هربوا خلال الهجوم، إلا أن هذا غير مؤكد.ونفت حركة طالبان تورطها في الحادث الذي وقع أثناء هدنة متبادلة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى.ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الأفغانية عن مقتل قائد استخبارات تنظيم داعش في أفغانستان أسد الله أوروكازي في جلال أباد.وكان مسلحو تنظيم داعش يستخدمون الإقليم كقاعدة لهم قبل أن تطردهم قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان في السنوات الأخيرة.