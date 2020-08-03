زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، منطقة تورتوم بمدينة أرضروم شرق تركيا.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال وقع في تمام الساعة 19:46، بالتوقيت المحلي، وذلك حسبما ذكرت وكالة "نيوترك بوست" التركية.فيما قال مرصد قانديلي لأبحاث الزلزال إن قوة الزلزال بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر، وتقرر أن الزلزال الذي تسبب في حالة من الذعر على المدى القصير في المنطقة وقع على عمق 35.30 كيلومتر.