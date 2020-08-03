تفاؤل أمريكى باتفاق مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية

أكد روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أن الولايات المتحدة لديها تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.وقال "أوبراين" في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد، إن "الولايات المتحدة بدأت في يونيو مفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، ولدى الولايات المتحدة تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى الاتفاق مع موسكو والصين حول الرقابة على الأسلحة، الذي سيهدف إلى فرض قيود قابلة للتحقق من كافة الأسلحة النووية".وأشار أوبراين إلى أن محاربة الإرهاب بمثابة "مجال آخر للتعاون المحتمل" مع روسيا، مضيفا أن المسئولين الأمريكيين من أجهزة الاستخبارات والهيئات الأمنية قد يلتقون بنظرائهم الروس بشأن تلك المسائل خلال الأشهر القريبة.وأعاد إلى الأذهان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على روسيا، مشيرا إلى أنه "لم يبد أي رئيس أمريكي منذ عهد رونالد ريغان هذا القدر من الحزم" تجاه روسيا.وأضاف أن ترامب يسعى لإيجاد "طريق جديد" في العلاقات مع روسيا، داعيا موسكو للامتناع عما وصفه بـ"العدوان في الخارج"، مضيفا أن من شأن روسيا أن تصبح "شريكا للولايات المتحدة وأوروبا... ولن تكون هناك حاجة للعقوبات وستزدهر التجارة بين بلدينا"، وأن "العالم كله سيستفيد من تلك العلاقات".