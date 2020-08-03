ضبط «مسجلين» بحوزتهما 11 طربة حشيش بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم، بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، من القبض على مسجلين خطر تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وبحوزتهم 11 طربة حشيش.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، بقيام الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب محمود رمضان معاون مباحث القسم، من القبض على "م. أ. م"، 43 سنة مسجل خطر، و"م. أ. أ" 35 سنة مسجل خطر، بحوزتهما 11 طربة حشيش بهدف الإتجار، ومبلغ مالي حصيلة البيع وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم.وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.