كنترول الثانوية العامة يستأنف عمله غدًا

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات الخاصة بنتيجة الشهادة الثانوية تستأنف عملها غدًا الثلاثاء.وأضاف "حجازي"، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنهم يستأنفون العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل الشعب الثلاث، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم، سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.كما تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريب نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول، حتى إعلان النتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أى أجهزة محمول أو فلاشات.بينما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.