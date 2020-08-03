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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات: 18 ألف قاضٍ للإشراف على انتخابات الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:50 ص
المستشار لاشين
المستشار لاشين
أشرف لاشين – حسام محفوظ
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كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن توزيعها 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية ليحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة ويشرف على كل لجنة قاض واحد بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الإنتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات أن، عدد القضاة الذين سيشاركون فى الإشراف على الإنتخابات في اللجان الفرعية والعامة معًا يبلغ نحو 18 ألف قاضي يعاونهم 120 ألف موظف.

وتمت عملية توزيع الناخبين على مراكز الإقتراع التي تتضمن داخلها اللجان الإنتخابية وفقًا لقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومي، حيث يوزعون على أقرب مركز إنتخابي يقع بالقرب من محل إقامتهم وراعت الهيئة الوطنية في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وضع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في اللجان المتواجدة بالدور الأرضي داخل مركز الإقتراع ولتيسر الناخبين في الوصول إلى لجانهم فضلًا عن محاولة قدر الإمكان وضع الأسرة الواحدة داخل اللجنة وحتى لا تكون الأسرة الواحدة متفرقة بين اللجان.

وأتاحت الوطنية للانتخابات الاستعلام على وجود اسم الناخب ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه عبر موقعها الرسمى، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

وأطمأنت الهيئة علي إستعداد المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ وكذلك المرافق "مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز"، بالإضافة إلي تجهيزات وإستعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة للعمل خلال تلك الفترة وتجهيز المقرات داخل المراكز الإنتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الإنتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل اللجان.

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