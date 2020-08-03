الطائفة الإنجيلية تبدأ الفتح لكنائسها.. اليوم

تبدأ الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين؛ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.وأعلنت الكنيسة الإنجيلية، في بيان لها: «بالنسبة للجنازات والأفراح يسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة؛ بالإضافة الى السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص».وقالت الكنيسة: «السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس؛ والسماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة».وتابعت: «السماح بعودة فريضة العشاء الرباني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية».