رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فى ذكراه ميلاده الـ97.. أبرز المعلومات عن البابا شنودة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:04 ص
البابا شنودة
البابا شنودة
مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأ رثوذكسية، اليوم، بذكرى ميلاد الـ 97 للبابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولد البابا شنودة الثالث في أغسطس عام 1923، وفي 18 يوليو 1954 ترهبن في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان، وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا.

التحق بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.

وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية؛ وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية عمل مدرسًا للتاريخ؛ حضر فصولًا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا وأستاذًا في نفس الكلية في نفس الوقت.

كان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية، ولقد كان ولعدة سنوات محررًا، ثم رئيسًا للتحرير في مجلة مدارس الآحد، وفي الوقت نفسه، كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة.

وفي 30 سبتمبر عام 1962 رُسِمَ أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر ويوساب الثاني، وهو من الكتاب أيضًا حيث كان ينشر في جريدة الأهرام بصورة منتظمة

وفي 14 نوفمبر 1971 تمت رسامته بطريركا، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة، وفي عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر. 

ولى اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسي؛ ورحل البابا شنودة في 17 مارس لعام 2012.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

صفر كورونا: «حميات الأقصر» يحتفل بمحاصرة الفيروس (صور)

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

نجم الساعة

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا