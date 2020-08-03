فى ذكراه ميلاده الـ97.. أبرز المعلومات عن البابا شنودة





ولى اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسي؛ ورحل البابا شنودة في 17 مارس لعام 2012.

تحتفل الكنيسة القبطية الأ رثوذكسية، اليوم، بذكرى ميلاد الـ 97 للبابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ولد البابا شنودة الثالث في أغسطس عام 1923، وفي 18 يوليو 1954 ترهبن في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان، وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا.التحق بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية؛ وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية عمل مدرسًا للتاريخ؛ حضر فصولًا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا وأستاذًا في نفس الكلية في نفس الوقت.كان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية، ولقد كان ولعدة سنوات محررًا، ثم رئيسًا للتحرير في مجلة مدارس الآحد، وفي الوقت نفسه، كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة.وفي 30 سبتمبر عام 1962 رُسِمَ أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر ويوساب الثاني، وهو من الكتاب أيضًا حيث كان ينشر في جريدة الأهرام بصورة منتظمةوفي 14 نوفمبر 1971 تمت رسامته بطريركا، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة، وفي عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر.