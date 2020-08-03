كنائس الإسكندرية تبدأ الفتح التدريجى بإجراءات مشددة

تبدأ كنائس الإسكندرية، اليوم الإثنين، الفتح التدريجي واستئناف القداسات بها، وذلك عقب قرار البابا تواضروس الثاني بفتح الكنائس تدريجيًا أمام الأقباط.وشددت الكنيسة، في بيان لها، على ضرورة الالتزام بالكمامة خلال صلوات القداس الإلهي؛ وحضور المصلين القداس بحجز مسبق من خلال لجنة النظام، والالتزام بأماكن الجلوس التي تحددها لجنة النظام بالكنيسة.وتابعت: «يجب أن يحضر الفرد أدواته الشخصية خلال القداسات الإلهية؛ وإعفاء أي فرد تظهر عليه ارتفاع في درجات الحرارة».كما أعلنت كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بالإسكندرية عن بدء الحجز بحضور القداسات الإلهية والفتح التدريجي للكنائس.وقالت الكنيسة في بيانا لها: «لن يسمح بحضور القداسات إلا من خلال الحجز الإلكتروني، ويجب ارتداء الكمامة طيله فترة القداسات؛ على أن يحضر الأفراد أدواتهم الشخصية».وفي السياق ذاته، أعلنت كنيسة الأنبا أثناسيوس بالسيوف بالإسكندرية؛ عن فتح أبوابها أمام الأقباط، واستئناف عودة القداسات الإلهية بها بإجراءات احترازية مشددة، الإثنين 3 أغسطس المقبل.وقالت الكنيسة في بيانًا لها: «لا يسمح للأفراد حضور القداسات الإلهية بدون حجز مسبق، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركة أفراد آخرين في القداس الإلهي؛ بالإضافة إلى أنه خصصت الكنيسة حضور الفرد قداسًا واحدًا في الفترة من 3 أغسطس حتى 31 أغسطس على أن يتم الإبلاغ في حالة الاعتذار».وتابعت: «الكشافة الكنسية تتولى تنظيم الأفراد داخل الكنيسة؛ وضرورة إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداس الإلهي؛ بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الأفراد والالتزام بالعدد المحدود».وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».