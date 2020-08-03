الأنبا مرقس: فتح كنيسة العذراء بمسطرد تحت إجراءات مشددة

أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة؛ بدء فتح أبواب كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد أمام الزائرين طيلة أيام الأسبوع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.وتابعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».