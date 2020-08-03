الكنيسة الكاثوليكية: تفعيل الاجتماعات الأسبوعية بنسبة حضور 25%.. اليوم

أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، البيان السادس، مساء اليوم، وإلحاقًا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بخصوص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فتح الكنائس.وأوصت الكنيسة، فى البيان الممهور بتوقيع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة، وهي أن تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميًا عدا يوم الجمعة فقط.وبداية من اليوم الإثنين يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، وتستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وكذلك تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.وتابعت الكنيسة: «نقدم جزيل الشكر، نواصل الصلاة من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية؛ كما نشكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر».