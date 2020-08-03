حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.عاطفيًا: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليًا بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.