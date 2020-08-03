حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: اكتمال القمر في برجك يجعلك تحقق انتصارات مهمّة في العمل، وإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك.عاطفيًا: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك.صحيًا: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.