حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تصغى إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضًا جيدًا يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.عاطفيًا: قد تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى المستقبل.صحيًا: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.