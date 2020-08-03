حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: قد تعيش مخاوف لا أساس لها تحت تأثير القمر المحتمل في برج الدلو المعاكس لبرجك، وتختلق لنفسك أزمة لشدة توترك، وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.عاطفيًا: تكثر أحلامك هذا اليوم، وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية.صحيًا: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.