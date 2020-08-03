حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: توقع الكثير من النجاح والمكاسب والفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة.عاطفيًا: تربكك بعض مواقف الشريك، وتضعك في موقف أضعف، وتثير معه نقاشات حامية.صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.