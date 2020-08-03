حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا تحت تأثير القمر المكتمل من برج الدلو أو تجبر على تبرير وتفسير وربما إلى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.عاطفيًا: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، إبتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات.صحيًا: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.