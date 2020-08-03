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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية سوهاج تستأنف صلوات القداسات الإلهية بإجراءات مشددة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:19 ص
إيبارشية سوهاج
إيبارشية سوهاج
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية سوهاج بدء الفتح التدريجي لكنائس الإيبارشية، واستئناف عودة القداسات بها من بدءًا من اليوم الإثنين.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها: «ترتب كل كنيسة قداستها بشكل يتناسب مع شعبها، ويسمح للصلاة في كل قداس بـ50 فردًا بالكهنة والشمامسة، على أن تحجز القداسات قبيل حضورها».

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق، أنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

وتابعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».

وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».

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