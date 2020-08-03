حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.عاطفيًا: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهًا للأمر.صحيًا: أنت مسموح لك صباحًا تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.