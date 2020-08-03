طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف غزة

شن سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قصفًا جويًا عنيفًا ضد مواقع تابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة.وقصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لحماس في منطقة دير البلح وسط غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.من جانبها، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية لإسرائيل بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الدفاعات الجوية لديها ومحاربة الأنفاق لدى تل أبيب.وتأتي تلك المساعدات الأمريكية بعد توقيع اتفاقية جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل استخدام منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في إسرائيل في حال اندلاع حرب بالمنطقة.