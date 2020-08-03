موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و323 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية وبعد إجراء 134 فحصًا، جرى تسجيل 4 إصابات بالفيروس، في حين تعافى 72 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و115 شخصًا.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.