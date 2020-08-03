موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و323 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية وبعد إجراء 134 فحصًا، جرى تسجيل 4 إصابات بالفيروس، في حين تعافى 72 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و115 شخصًا.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.
وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية وبعد إجراء 134 فحصًا، جرى تسجيل 4 إصابات بالفيروس، في حين تعافى 72 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و115 شخصًا.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.