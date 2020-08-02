دير الشايب بالأقصر يفتح أبوابه للزيارات.. اليوم

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر عن فتح أبوابه للزيارات ابتداءًا من اليوم الإثنين، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.وأشار الدير، في بيان له، إلى أنه ستقام قداسات يوميًا من أيام الإثنين إلى الخميس أسبوعيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بلبس الكمامات.وأوضح الدير، أن ستقام أيضًا صلوات المعمودية بحد أقصى 4 أطفال يوميًا، مع الحجز المسبق والتنسيق مع الدير قبل الحضور.وتابع أنه مسموح بحضور أعداد محدودة بصلوات العشية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، والذي سيبدأ الجمعة الموافق 7 من أغسطس.