الكنائس تبدأ الفتح التدريجى واستئناف القداسات.. اليوم

تبدأ إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاسيما إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، اليوم؛ الفتح التدريجي وانطلاق أولى القداسات بها بعد إغلاق دام لـ5 أشهر متتالية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وحرصت العديد من الكنائس على استقبال أولى القداسات الإلهية بها، اليوم؛ فقامت بوضع علامة استرشادية على الأرض لضمان التباعد الاجتماعي بين الأقباط، كما قامت بعض الكنائس بوضع أشرطة صفراء على الدكة لضمان التباعد الاجتماعي؛ وجلوس شخص واحد عليها.وأعلنت كنائس إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، ضرورة تسجيل الأقباط بياناتهم وتسجيل حضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تحديد لكل فرد حضور قداس واحد كمرحلة أولى خلال الفتح التدريجي، بحيث يكون الحضور من 50 إلى 75 فردًا في القداس الواحد.وأكدت كنائس إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، أنه يجب ارتداء الكمامة طيلة فترة القداسات، على أن يحضر الأفراد أدواتهم الشخصية مثل غطاء الرأس للسيدات وإحضار زجاجة مياه خاصة لكل فرد، بالإضافة إلى قيام الكنائس بقياس درجة الحرارة قبيل صلاة القداس.ومن المقرر أن تغلق الكنائس أبوابها عقب بدء صلاة القداس بنصف ساعة، كما يمنع حضور الأفراد الذين يعانون من درجات الحرارة العالية إلى الكنيسة والمشاركة في صلاة القداس الإلهي، منعا لانتشار الفيروس.وأكدت الكنائس أنها سوف تقيم أكثر من قداس في اليوم لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة اتباع اللجنة النظامية بالكنائس خلال فترة القداس الإلهي.جدير بالذكر انه أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.وتابعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها قائلًا: "نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين".وتابعت: أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة.