الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية خلية على الحدود مع سوريا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباط عملية زراعة عبوات قرب الحدود جنوبي هضبة الجولان السورية.وأكد أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه خلية مكونة من أربعة أفراد، وتم تصفيتهم، بدون وجود إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن حزب الله اللبناني يدرس عدم التصعيد لحرب واسعة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود، على أن بكتفي بتنفيذ هجوما ما مصغر للرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن حالة النأهب القصوى لا تزال مستمرة على الحدود الشمالية، تحسبا لأي هجوم من قبل حزب الله.