بولندا: 548 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية مساء اليوم الأحد ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 46894 حالة بعد أن رصدت السلطات 548 حالة إصابة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن عشرة أشخاص توفوا بالفيروس خلال المدة ذاتها ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي المستجد إلى 1731.وأضافت الوزارة أن 34709 أشخاص تعافوا من الفيروس حتى الآن.ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.