خريطة قنوات «mbc مصر» رابع أيام عيد الأضحى

قدم مجموعة قنوات (mbc مصر)، اليوم الإثنين، مجموعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المتنوعة، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.وتعرض قناة (mbc مصر 1) رابع أيام عيد الأضحى في تمام الثانية عشر مساءً، مسرحية فتحية بيه" بطولة محمد نجم، وتعرض في الخامسة مساءً فيلم "شكة دبوس"، كما تواصل عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، حيث تعرض مسلسل "ابن حلال"، الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" 9 مساءً.وعلى صعيد آخر تواصل قناة (mbc مصر 2) عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، وتعرض مسلسل "الكبير" بطولة أحمد مكي الساعة 11 مساء.