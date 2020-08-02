المبادرة البرلمانية العربية تدعو لحماية أطفال العراق

حثت المبادرة البرلمانية العربية، الأحد، المجتمع الدولي على ضرورة حماية الأطفال في العراق من الممارسات اللانسانية التي تمارسها قوي الأمن والميليشيات.وأكد الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن، في بيان مساء اليوم، أن ما شاهده العالم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل من جرائم وممارسات بحق أطفال العراق هي انتهاكات صارخة بحق الإنسانية ولا يمكن السكوت عنه وتتطلب تدخل فوري لحماية الأطفال والمدنيين من هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإرهابية".واعتبر بوحسن أن الوضع في العراق أصبح مأساوي ومزري في ظل عدم تحرك الحكومة العراقية وصمتها المطبق حيال الانتهاكات والممارسات الاجرامية الخطيره ضد الاطفال والمدنيين.يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل تداولوا لقطات مصورة تظهر اعتداء قوات أمن وجماعات مسلحة على متظاهرين من بينهم أطفال، فيما تعهدت الحكومة بالتحقيق في الحادث.