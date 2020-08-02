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اقتصاد

«التخطيط»: 45 مليون جنيه لتطوير المستشفى الجامعى بالإسكندرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:34 م
المستشفى الجامعى
المستشفى الجامعى بالإسكندرية
أميرة ممدوح
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رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استثمارات قدرها 45 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير المستشفى الجامعى بالإسكندرية، لافته إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع منتصف عام 2022.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يتضمن تطوير مبنى مكون من جراج متعدد الطوابق، و3 أدوار عناية مركزة سعة الدور 24 سريرًا بإجمالى 72 سرير طب جراحة، وذلك من أجل تطوير الموقع العام للمستشفى والاستفادة من المسطح العام فى بناء جراج لمنع تكدس السيارات التى تعوق المرضى.

وأضافت أن حجم المخصصات المالية المرصدة للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغ 31 مليون جنيه، تم إنفاق 19.4 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق سنوى 63%.

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