بـ567 مليون دولار.. أمريكا خامس أكثر الدول استيرادا من مصر

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الخامس بين أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية على مستوى العالم، والتي تبلغ قيمتها 567.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 968.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 41.4%.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم الصادرات المصرية لأمريكا هى: الملابس وتوابعها بقيمة 168.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 236.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، يليها زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 10.2 مليون دولار مقابل 4.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 130.3%.وأضاف تقرير الإحصاء، أن بين صادرات المصرية من سجاد وأغطية أرضيات لأمريكا بقيمة 56.9 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 53.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، ومنتجات بلاستيكية 28.4 مليون دولار مقابل 43.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.