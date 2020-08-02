بيان جديد من الكويت بشأن حظر الطيران من 31 دولة بينها مصر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأحد، السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواء أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات (ترانزيت) من دولة أخرى غير مشمولة بالقرار ما لم يستقروا في بلد العبور (ترانزيت) 14 يومًا.وقالت الإدارة، في بيان اليوم، إنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد العبور (ترانزيت) لمدة 14 يوما إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا ال(بي.سي.آر) وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأعلنت الكويت، أمس، حظر الطيران للقادمين من 31 دولة، من بينهم مصر والهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين‏ وسوريا والعراق وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ودولا أخرى.