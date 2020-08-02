محمد رشاد يكشف عدد أغانيه «السينجل» وسبب تأخره في إصدار ألبوم

قال الفنان محمد رشاد، إن تقديم أغنية ناجحة تتحول لتريند وتمثل حالة، أمر غاية في الصعوبة، خاصة أن مصر سباقة في أغاني كثيرة من حيث الكلمات والألحان، مؤكدا أن إيجاد موضوع جديد أمر صعب.وكشف رشاد، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، أنه قدم 15 أغنية سينجل على مدار 3 سنوات، منها أغاني وصلت للناس؛ يطلبونها منه ويغنوها معه.وعن سبب تأخره في إصدار ألبوم حتى اليوم، قال رشاد: "الإنتاج مكنش بيدعمني، وانشغلت فترة، لكن الفترة المقبلة هركز على الألبوم".ولفت إلى أنه شارك في تتر المسلسلات، وأول مشاركة له كان في مسلسل "سلسال الدم" وهو من الأعمال المميزة، وبعد ذلك قدم إعلان في رمضان عن نشر الخير.وأعرب عن سعادته لغنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوبريت "مصر المكان والمكانة".