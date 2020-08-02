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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء البيت الأبيض: كورونا يتفشى بطريقة غير عادية في أمريكا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:59 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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قال خبراء في البيت الأبيض، الأحد، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن.

وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد ويحاول مسئولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس "نمر بمرحلة جديدة... ما نشهده اليوم مختلف عن مارس وأبريل".

أضافت: أن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية وأيضا في المناطق الحضرية، وقالت" إلى كل من يعيش في منطقة ريفية.. لست محصّنًا أو محمّيًا من الفيروس".

وأصاب فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، 4.6 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 155 ألفا طبقا للإحصائيات الأخيرة.

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