2400 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

أكدت وزارة الصحة في بوليفيا، اليوم الأحد، تسجيل 2400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان، إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد إلى 78793 من ضمنهم 23968 متعافيا و3363 حالة وفاة.