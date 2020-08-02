مصرع قائد دراجة بخارية في حادث بمصر الجديدة

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث مروري، حال قيادته دراجته البخارية بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، وتحفظت قوات الأمن على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بمصر الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "طارق. ج"، إثر تعرضه لحادث حال سيره بدراجته البخارية.وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.