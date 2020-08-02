رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي الأحد، إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس أضاف هوتي "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة اليوم الأحد.وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.