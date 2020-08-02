أحمد إبراهيم يتغزل في طليقته أنغام

أحمد إبراهيم يتغزل في طليقته أنغام
الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:53 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أثنى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على طليقته المطربة أنغام، قائلا: "بعد سنين كتير هنعرف قيمة الفنانة أنغام أكتر، لأن المطربات مثل أنغام هما اللي بيشتغلوا طول الوقت وعندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا".
وأضاف أحمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc": "اللي بيفهموا موسيقى هيندموا إنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي".
وفي فقرة اللعب، فاجأ الإعلامي رامي رضوان الموزع أحمد إبراهيم، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات غير مرتبة لأغاني وكانت من ضمنها كلمات أغنية "حالة خاصة جدا"، للمطربة أنغام، والتي عرفها على الفور أحمد ابراهيم وقام بغنائها.
وكشف الموزع الموسيقي، أن أغنية "حالة خاصة جدا" كانت أول أغنية يعمل عليها في الألبوم الغنائي الذي وزع فيه لأنغام 6 أغاني منها "مطمنة" و"حبايبنا".
وأضاف أحمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc": "اللي بيفهموا موسيقى هيندموا إنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي".
وفي فقرة اللعب، فاجأ الإعلامي رامي رضوان الموزع أحمد إبراهيم، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات غير مرتبة لأغاني وكانت من ضمنها كلمات أغنية "حالة خاصة جدا"، للمطربة أنغام، والتي عرفها على الفور أحمد ابراهيم وقام بغنائها.
وكشف الموزع الموسيقي، أن أغنية "حالة خاصة جدا" كانت أول أغنية يعمل عليها في الألبوم الغنائي الذي وزع فيه لأنغام 6 أغاني منها "مطمنة" و"حبايبنا".