أحمد إبراهيم يتغزل في طليقته أنغام

أثنى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على طليقته المطربة أنغام، قائلا: "بعد سنين كتير هنعرف قيمة الفنانة أنغام أكتر، لأن المطربات مثل أنغام هما اللي بيشتغلوا طول الوقت وعندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا".وأضاف أحمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc": "اللي بيفهموا موسيقى هيندموا إنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي".وفي فقرة اللعب، فاجأ الإعلامي رامي رضوان الموزع أحمد إبراهيم، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات غير مرتبة لأغاني وكانت من ضمنها كلمات أغنية "حالة خاصة جدا"، للمطربة أنغام، والتي عرفها على الفور أحمد ابراهيم وقام بغنائها.وكشف الموزع الموسيقي، أن أغنية "حالة خاصة جدا" كانت أول أغنية يعمل عليها في الألبوم الغنائي الذي وزع فيه لأنغام 6 أغاني منها "مطمنة" و"حبايبنا".