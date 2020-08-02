12 أغسطس.. ساقية الصاوي تقيم حفل لمشروع وردة

يستقبل مسرح النهر الأربعاء المقبل الموافق 12 أغسطس حفل بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان في السابعة والنصف مساءً.و«وردة» مشروع غنائي طربي يعيد تقديم إحياء وتقدم أغاني الفنانه الكبيره الراحلة وردة في شكل إهداء لها ولفنها.بدأت أولي خطوات المشروع بحفلة في 7 ديسمبر 2018 تحت اسم "وردة ـ بليغ" حيث قدم الحفل أغاني وردة من ألحان الموسيقار العبقري الشجنية بليغ حمدي، فقط، في حفل اتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثره من الجمهور لنجاح الحفل.ووجدان مطربة بدأت بالدراسة في معهد الموسيقي العربية 2011، ثم انضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من 2013 حتى الآن بقيادة الموسيقار هاني شنودة، ثم انضمتت لاستديو محمد صبحي والعديد من الفرق الموسيقيه الآخرى.