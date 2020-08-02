كريم أبوزيد يطرح أغنية «الدنيا حلوة»

طرح الفنان كريم أبو زيد، أغنيته الجديدة "الدنيا حلوة" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".الأغنية من ألبوم كريم أبو زيد الجديد والذي يحمل عنوان "فكك من الناس"، وهي من كلماته وألحانه ومن إنتاج أربو بلس.وأكد لـ"الدستور"، أن الأغنية تم طرحها كحالة تفاؤل لمساعدة الناس على تجاوز الأوقات الصعبة، على أن يتم طرح أعمال أخرى قريبا.