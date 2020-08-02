إيران: عقوبات على مساعد سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي

أعلنت إيران فرض عقوبات على الأمريكي ريتشارد جولدبرج، المساعد السابق لجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، العضو في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" ومقرها واشنطن.وأوردت وكالة إرنا، نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية أنه تم فرض عقوبات على ريتشارد جولدبرج الذي عمل مساعدا لبولتون لمشاركته الفاعلة في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة إيران وشعبها.وأعلن بيان وزارة الخارجية أنه "وفقا للمادتين 4 و5 من قانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومغامرات أمريكا وعملياتها الإرهابية في المنطقة، والمصادقة عليها في 2017، ومن أجل تحقيق أهداف هذا القانون في فرض عقوبات على الأمريكيين الضالعين بفعالية في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة ومواطني إيران، تم إدراج اسم ريتشارد جولدبرج، عضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومساعد مستشار الأمن القومي الامريكي السابق جون بولتون في قائمة العقوبات المنصوصة في المواد من 6 إلى 8 من القانون المنشود إلا أن البيان لم يوضح طبيعة هذه العقوبات.وفرضت طهران عقوبات على مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ورئيسها مارك دوبويتز بداعي "الإرهاب الاقتصادي".وتصف "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" نفسها "معهد أبحاث محايدا يركّز على السياسة الخارجية والأمن القومي".وعارضت المؤسسة بشدة الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى ونص على رفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديًا من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرضه عقوبات على إيران.