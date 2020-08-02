أحمد ابراهيم عن ضجة انفصاله عن أنغام: «الراجل بيحاسب على المشاريب»

علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي صاحبت انفصاله عن الفنانة أنغام، قائلا: إنه لم يهتم بالضجة وحرص على الفصل بين حياته الشخصية والمهنية، لكنه تفاجأ باتصالات الناس.وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc": "طول الوقت بركز إني أقدم أغاني تترك أثرا مع الناس، والأزمة الأخيرة أظهرت لي نوايا ناس كثيرة استكترت عليا إني أصبحت تحت الضوء".وأردف: "أنا عذرت الناس اللي متعرفنيش وهاجمتني، لكن الناس اللي تعرف مين أحمد إبراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم وبدون مبالغة الأغلبية اعتذروا لي بعد ذلك".وتابع: "من أكثر ردود الأفعال التي أدهشتني الذين قالوا إني لسة مبتدأ، وعايز اشتهر، ومحوا 18 سنة من حياتي وهبتها لشغلي، لكن الدنيا صغيرة وربنا نصفني، وأنا طول الوقت عمري ما سمحت لنفسي ادخل في حياة حد، وأرد على الاتهامات دي، الراجل هو اللي بيحاسب على المشاريب".ولفت إلى أنه بالرغم من الهجوم عليه، إلا أنه حصل على العديد من الجوائز المهمة آخرها جائزة music awards عن أغنية حالة خاصة جدا للمطربة أنغام.